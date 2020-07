UN TOTAL DI 2065 COMPANIA Y TAXISTA YA CABA A RICIBI NAN SEYO DI PRE-CHECK DI E ARUBA HEALTH & HAPPINESS CODE (HH CODE)

ORANJESTAD – Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) ta orguyoso di anuncia cu un total di 2065 compania y taxista ya caba a exitosamente completa e registracion y checklist cu ta forma parti di e prome fase di e Aruba Health & Happiness Code (HH Code), pa cual nan ta wordo otorga un seyo colorido, cual ta e seyo di pre-check. A.T.A. conhuntamente cu Departamento di Salud Publico (D.V.G.) a lansa e programa di HH Code cu e meta pa sigura cu protocolnan di higiena y salud ta na un nivel cu nos bishitantenan ta spera ora di bishita un destinacion turistico manera Aruba.

Den transcurso di siman pasa, un total di 100 seyo di pre-check a wordo otorga pa e sectornan di ‘Accommodations’, ‘Food & Beverage’, ‘Food Trucks’, ‘Retail/Supermarkets/Shops’, ‘Watersports’, ‘Casinos’, ‘Taxi’, ‘Car Rentals’, ‘Tour Operators’, y ‘Spa & Salon’. Ta haci un apelacion na tur compania y taxista cu a registra pa verifica si a ricibi e email aki, mirando cu esaki lo por a bay den ‘junk mail’.

Compania y taxistanan cu ya a ricibi e email di confirmacion por pasa busca nan seyo di pre-check riba diamars of diahuebs na oficina principal di A.T.A. situa pabou di Talk of the Town. Por pasa busca e seyo di pre-check durante oranan di trabou entre 8:30 AM y 12:00 PM of entre 1:00 PM y 4:30 PM. Na momento di busca e seyo di pre-check, mester presenta un copia di e email di confirmacion cu a ricibi y lo mester firma pa asina haya e seyo di pre-check.

A.T.A. ta felicita y gradici tur compania y taxista cu ya a completa e prome fase di e programa cu e meta final pa obtene e seyo di oro. Ademas, ta urgi tur compania den e sectornan anteriormente menciona cu no a registra ainda pa haci esaki no mas tarda cu 8 di juli.

Pa mas informacion tocante e HH Code y con pa registra por bishita www.arubacovid19.org/ahhc of por manda un email na healthcode@aruba.com.