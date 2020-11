Shete aña invertiendo den nos muchanan – Pasa Pret cu Rotaract 2020

ORANJESTAD – En conexion cu e dia Internacional di e Proclamacion di e Derechonan di Mucha di Nacionnan Uni, Pasa Pret cu Rotaract a tene e aña aki su di shete edicion cu e tema “#issafact Dance Challenge”. Top finalistanan hunto cu nan famia a wordo invita na “The Movies Drive-in theater” pa pasa un rato ameno.

Evento a resulta exitoso!

Pa e edicion di Pasa Pret cu Rotaract e aña aki y considerando e situacion mundial esta COVID-19, e aña aki nos proyecto mester a inova di tal manera cu nos por ta accesibel na tur mucha na Aruba y cu esaki den mente nos a hasi un competencia virtual via social media. Tur participante a wordo pidi pa traha un “dance video” creativo expresando nan mes cu nos

jingle #issafact.

E projecto a culmina cu un Movie Night na Drive-in diasabra ultimo 21 di November. Despues cu a sera e contest online tur mucha cu a manda video a wordo invita hunto cu nan famia pa bin pasa un rato ameno cu popcorn y refresco cortesia di Rotaract. Na banda di esaki nos a percura pa tin un prijs special pa tur famia cu kier a toch bin wak e pelicula di The Croods hunto cu nos.

Na final di e anochi premio nan a ser duna na e top 5 finalistanan. Resultado ta lo siguiente: 1. Skyler M. (1144punto), 2. Monica O. (1142punto), 3. Isabella R., Alyna H. y Eva v C. (427punto), 4. Lyon K., Lyann K. y Samantha G. (231punto), 5. Adeliza H. (218punto)

Rotaract semper a pone infasis na nos muchanan di Aruba. Specialmente durante e temporada dificil aki, cual a resulta di ta hopi duro pa diferente famia na Aruba.

Lamentablemente e intensidad di e virus aki no solamente a impacta e aspecto financiero pero tambe mental y emocional. Pa es motibo e ta di suma importancia pa duna sosten na nos hobennan cu ta nos futuro.

Evento aki no lo por ta posibel sin nos sponsors: CIBC First Caribbean International Bank, Ennia, The Movies at Drive-in, Kok Optica NV, Amsterdam Manor Beach Resort, Grant Thornton Aruba, De Wit & Van Dorp, DC Tax Solutions y Oduber Agencies. Tambe danki na nos colaborador nan: Kids & Youth in Action, Jair Versprey, Rygel Isabella y Aerial Eyez.

Pa finalisa, nos di Rotaract Club of Aruba kier a duna un palabra di gradicimento na tur e miembronan di e commision pa a organisa e evento aki: Charelle Felix, Giancarla Lobbrecht, Shawn Lopez, Roslaine Everon, Kiara van Trikt, Sunny Dodia, Alex Cen, Ivy Lacle, Gianina de Freytas, Stephanie Buckley y e resto di miembronan di Rotaract cu a yuda nos pa e evento aki

ta uno memorabel. Nos ta entusiasma caba pa siguiente aña pa asina contribui un biaha mas na nos comunidad.

Por sigui e trabounan cu Rotaract ta haci via Facebook: Rotaract Club of Aruba y via Instagram: @rotaractaruba. Pa mas informacion di nos club por bishita www.rotaractaruba.com