Rotaract Club of Aruba cu Iniciativa pa ‘Back to School project’

Oranjestad- E aña escolar aki a caba y team completo di Rotaract Club of Aruba kier felicita tur studiante pa e dedicacion y perseverancia durante e aña aki, specialmente pa supera e situacion cu nos ta aden.

Cu otro aña escolar den porta, Rotaract Club of Aruba a realisa cu tin un necesidad den comunidad pa yuda muchanan na scol nan basico cu material nan pa scol. E éxito di cada studiante ta pa tin e materialnan correcto pa practica y dedica na nan estudio. Pa 28 aña caba Rotaract Club of Aruba su miembro y boluntarionan ta uni hunto cu e famia y maestronan bou di e proyecto cu ta carga e nomber di ‘Back to School’. E proyecto aki tin como meta pa ofrece un cantidad di muchanan di scol basico un ayudo cu material di scol y alaves brinda nan un dia agradabel den e vakantie di scol. E muchanan participando lo por disfruta di un variedad di actividad educativo y recreativo den compania di un grupo di amiga y amigonan nobo den nan mesun edad.

E aña aki Rotaract Club of Aruba ta bay dedica e projecto aki na 80+ mucha cu lo mester ayudo cu material cu ta inclui y no limita na uniform, potlood, pen, schrift, tas y mucho mas pa asina e mucha nan aki lo por sigi haci nan best na scol.

Claro cu e proyecto aki no lo por wordo realisa sin e ayudo di nos comunidad. Nos ta invita pueblo completo pasa na DYON center pa yuda nos colecta articulonan pa e muchanan di scol pa asina nos yega nos meta di yuda 80+ mucha e aña aki. Rotaract Club of Aruba lo ta na Dyon Center tur Diasabra pa e luna di juli, esta 11 di juli (3 pm pa 6 pm), 18 di juli y 25 di juli entre 9 AM pa 2 PM.

Rotaract Club of Aruba ta gradici Aruba pa e cooperacion pa hasi e projecto aki un exito. Na tur studiante, Rotaract Club of Aruba kier deseabo hopi exito pa e aña escolar nobo.