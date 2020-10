Oranje Fonds buscando ganadornan pa Appeltjes van Oranje 2021

Oranje Fonds ta cuminsa awe cu un buskeda di proyectonan special cu por yega na remarca pa gana un Appeltje van Oranje 2021. E aña aki e tema ta Forsa Mental y e premionan ta den luz di proyectonan cu ta percura pa personanan kende mentalmente no tin e di e facil ey, por sinti nan mes bon atrobe. Nan por aplica te cu incluso 7 di november 2020 pa medio di oranjefonds.nl/appeltjes. Tres iniciativa ta ricibi den luna di mei un Appeltje van Oranje for di man di Reina Máxima.

Esaki por pasa cu tur hende: cu bo salud mental ta stroba bo participacion completo den comunidad. Por ehempel, ora bo ta sinti bo deprimi, of bo tin un problema alimenticio of un neurosis compulsivo of bo ta haya atakenan di panico. Esaki por ta di caracter temporal of algo cu bo ta sufri di dje bo bida largo caba. Problemanan mental tin tur sorto di causa y ta ocuri den tur grupo di sociedad. Afortunadamente tin hopi proyecto den nos Reino unda boluntarionan ta compromete nan mes pa duna sosten na e personanan aki y asina duna nan un man. Di moda cu nan por participa atrobe den comunidad. E aña aki, tipo di proyectonan asina tin chens di gana un Appeltje van Oranje.

Sea bo mes

Sandra Jetten, director di Oranje Fonds: “Ora hende ta sufri di problemanan mental, ta di alto balor si tin un hende cu ta envolvi nan den comunidad atrobe. Un hende cu no ta un dunador di cuido profesional. Riba ken nan por conta, kende ta yuda nan surpasa obstaculonan y asina dal un stap mas padilanti. Di e forma aki e personanan aki ta sinti cu nan mag di ta nan mes y cu tin otronan cu ta para cla pa nan. Cordialmente nos ta invita tur iniciativa social cu ta haci esaki posibel, pa aplica pa un Appeltje van Oranje 2021.”

E premionan

Tur aña ta haci entrega di Appeltjes van Oranje na tres iniciativa cu di un manera exitoso ta trece diferente grupo di hende hunto of cu ta percura pa hende por participa atrobe den comunidad. Tur ganador di un Appeltje van Oranje ta ricibi un statua di brons, creacion di Princesa Beatrix, y un suma di 15.000 euro. Anualmente, Reina Máxima ta haci entrtega di e premionan. Den añanan di lustro, esaki ta keda efectua pa Rey Willem-Alexander.

Oranje Fonds

Oranje Fonds ta traha na un comunidad social, unda hende tey pa otro y unda tur hende por participa. Pesey e Fondo ta mobilisa, enforsa y sostene mas tanto hende y organisacion posibel cu ta percura pa niun hende keda afo. E sosten ta consisti di inspiracion, conseho, conocemento y placa. E Fondo por haci esaki danki na e.o. e Loteria Postcode Nacional, e Loteria Hulandes, Amigo y empresanan. Rey Willem-Alexander y Reina Máxima ta e pareha protector di Oranje Fonds.