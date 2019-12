MiMami hunto cu Subway ta presenta: TOY DRIVE diasabra awor!

ORANJESTAD – Diasabra awor 14 di December pueblo henter ta invita pa e oportunidad unico pa sinti kiko ta pa duna algo cu abo no tin mester mas na un mucha cu si tin mester.

Subway den nomber di MiMami ta desea pa extende un invitacion cordial na henter pueblo di Aruba pa e “Toy Drive” cual lo tuma lugar Diasabra awor entre 10’or di mainta y 6’or di atardi na Cas di Cultura. E iniciativa aki ta entre otro pa concientiza nos comunidad di e importancia di duna, especialmente na esnan di menos recurso, justamente durante un periodo asina importante y bunita manera December.

Subway ta hasi un yamada pa e causa noble aki; ban uni y di e forma aki yuda colecta mas coi hunga cu ta possibel pa asina nos por duna un mucha cu no lo a haya nada pa pasco un regalito y hasi su curazon contento.

Con bo por yuda? Na cas nos tur tin coi hunga cu nos muchanan no ta haci uso mas di dje. Collecta esaki nan hunto cu bo yiunan y laga nan tambe forma parti di e proceso aki pa asina nan sinja e importancia di duna y balora. Alabes e lo ta un momento agradabel entre major y yiu. Hunto e ora tambe por bin drop e articulonan diasabra awor na Cas di Cultura entre 10:00am y 6:00PM. Lo bai tin un kerstboom chiquito unda cu e mucha por scirbi un deseo pa e mucha cu lo ricibi un regaldo.

Hunto cu bo ayudo Subway den nomber di MiMami kier trece e Christmas Spirit den mas hogar posibel na Aruba door di haci un mucha contento cu un regaldo pa pasco.

“Kindness is a gift. Everyone can afford to give”