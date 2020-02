Maestro, un profesion cu ta haci diferencia den un mucha su bida

Tur aña e interes pa studia na IPA ta grandi. Christiane Augusto, studiante di di cuater aña, ta conta su motivacion pa studia na IPA. “For di ora cu mi tabata mucha mi tabata gusta hunga cu mi tabata maestro y mi tabata duna mi amiganan les. Na HAVO mi a realisa cu e profesion di maestro ta algo cu ta pas cu mi door cu mi tabata gusta splica mi amiganan locual cu nan no tabata compronde y semper nan a bisa mi cu mi ta splica hopi bon. Despues di a bishita IPA su open dag, na unda mi a haya un bista general di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario, mi a opta pa studia na IPA. Locual cu sigur a hunga un rol tabata cu mi por a studia locual cu mi tabata gusta na Aruba mes. Durante mi periodo di practica den e prome aña, esta e aña di orientacion, mi a ripara cu mi ta gusta para dilanti klas y traha principalmente cu mucha di scol basico. E profesion di maestro ta algo hopi bunita paso bo no ta solamente educando un mucha pero tambe bo ta yuda un mucha cu su desaroyo, cual sigur ta crea un impacto den un mucha su bida. E profesion di maestro no ta facil, pero sigur e ta un profesion hopi bunita. Na final di dia semper bo lo sinti bo satisfecho di por a haci un diferencia den un mucha su bida.“To teach is to touch a life forever”.

Anochi di informacion

Dialuna dia 10 di februari 2020 IPA ta tene un anochi di informacion pa tur studiante/ graduado di HAVO, VWO y EPI (nivel 4) interesa pa haci e estudio pa maestro di enseñansa primario na IPA. E estudio aki ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di kleuter y of scol basico. Tur persona cu ta interesa ta bonbini na e anochi di informacion cu lo cuminsa pa 7or di anochi na IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas).

Durante e anochi di informacion lo duna informacion general di e estudio pa maestro pa enseñansa primario. Ademas di esaki lo elabora riba e procedura y prueba di admision cu mester cumpli cu ne.

Inscripcion

Tur persona cu ta interesa pa bira maestro di enseñansa primario por pasa na Studenten Services di IPA entre 8or di mainta cu 12or di merdia y entre 2or cu 4or di atardi pa inscribi. Pa por inscribi mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5) y paga un suma di AWG 75,- p’asina cubri e gastonan di inscripcion. Si bo a gradua caba, lo mester trece copia di bo diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4. Si bo ta den examenklas di havo, vwo of mbo nivel 4 ta importante pa bo inscribi di awo caba mirando cu inscripcion ta cera 14 di februari 2020. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2020-2021. Tene cuenta cu pa aña academico 2020 – 2021, e estudio pa maestro di enseñansa primario ta e unico estudio cu IPA lo ofrece.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com