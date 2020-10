LENNY DENZ TA CELEBRA 45 AÑA DEN MUNDO DI RADIO

Awe dialuna 5 di October 2020 ta recorda cu exactamente 45 aña pasa e locutor y maestro di ceremonia Lenny Denz a cuminsa cu su carera oficial den e mundo di radio y farandula. Esaki tabata na aña 1975 atravez di e emisora Voz di Aruba. Hopi a conoce Lenny usando nombernan manera ‘Big Brother Lenny’, ‘The Friendly Giant’ of ‘Papa Bear’ atravez di diferente emisora radial na Aruba. Ademas di Voz di Aruba por a sintonisa e diferente programanan popular di Lenny atravez di Radio Carina, Cool FM, Massive FM y Fresh FM. Combinando un voz sumamente potente cu cun ontenido profesional tur Lenny su programanan tabata gosa di un sintonia grandi.

Pa celebra e logro grandi aki, awenochi dia 5 di October 2020 lo tin un programa special conduci pa Lenny su yui mayor Mark Benson Denz. E programa lo entrevista Lenny y tambe diferente colega cu a traha cu Lenny den pasado. Aki lo repasa un parti di e 45 añanan di experiencia den radio pero tambe como maestro di ceremonia. E programa lo ta pa 9 or di anochi via e facebook page di 24ora.com y tambe via Cool FM 98.9.

Den añanan 70 ora cu Lenny a regresa for di su estudio di maestro di scol Lenny a bay hasi un test di voz pa traha na Radio Antiyana. Aki su voz a resalta pero debi cu Lenny tabata biba na Oranjestad, e suma cu lo a paga lenny no lo yega pa e bin te San Nicolas tur dia. Pa e motibo aki a aserca Sr. Arends di Voz di Aruba pa asina e por cuminsa cu un programa. Despues di e mesun tipo di test Sr. Arends a tuma Lenny na trabou. Na comienso Lenny tabata papia ingles den su programanan. Aki Lenny a cuminsa cu e.o e concepto di regala premio durante diferente weganan radial cu e oyente y tambe cu un formato di radio cu ja tabata conoci pero na Europa.

Despues di algun aña Lenny a muda pa e emisora Radio Carina FM cu tabata transmiti via 97.9. Aki Lenny a traha durante mayoria di su carera radial. Algun di e programanan popular tabata un programa den oranan di mainta unda cu e tabata lanta hende for di soño tocando musica country. Otronan tambe Roots, Rock, Reggea Rub-A-DuB, The Candle Light Show y The Big Brother Lenny Show. Cu The Big Brother Lenny Show e oyentenan por a hunga weganan manera ‘Mas o Menos’ , ‘Quiz Caribense’, ‘Ni Si Ni No’ etc. Un di e premionan mas popular tabata e popular bucket di galiña di un restaurant conoci. Un otro programa cu durante e prome añanan e oyentenan no tabata sa kende ta tras di e stem tabata e programa cu ‘Oom Adriaan’. Lenny tabata cambia su stem pa stem di un homber di 90 aña di Surnam y tabata hopi popular tanto bou di localnan den nos comunidad como e comunidad Surnam.

Lenny a traha pa diferente aña tambe na Cool FM hunto cu Alex Ponson. Ponson porcierto a cuminsa yuda Lenny den añanan 90 na Radio Carina. Pues for di alumno di Lenny, Lenny a bin cu Alex su mesun emisora. Despues a traha un tempo cortico tambe na Massive FM cu programanan na Ingles y Fresh FM na Hulandes.

Lenny no tabata conoci solamente pa su trabou na radio, cual por cierto oficialmente tabata un hobby di dje. Esaki ta debi cu e tabata meneer di scol na John F Kennedy School y despues a traha na Ensenañsa pa Empleo. Tambe Lenny a fungi na varios ocasion como maestro di ceremonia pa diferente evento manera Calypso y Roadmarch, Bon Bin Festival y otro eventonan importante. Cu su voz unico e tabata hala atencion di henter e publico. Specialmente cu su trabou durante Calypso y Roadmarch Gobierno di Aruba recientemente a otorga un reconocimento special na Lenny.

Den e programa cu lo pasa dialuna anochi pa 9 or lo tin tambe diferente entrevista cu Ruben Garcia, Jubi Naar, Alex Ponson y Mieckey Gravenhorst. Nan tur a yega di traha di serca cu Lenny na diferente momento. Lenny mes tambe lo conta varios experiencia bunita durante e 45 añanan y un projecto nobo cu su voz na Europa.

Famia, Amigonan, Coleganan, Oyentenan y tur otro ta desea Lenny Denz un Pabien Grandi cu e logro aki! 45 aña den e mundo di farandula!