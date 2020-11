KYPA a participa activamente den Kiwanis K One Day 2020

Kiwanis One Day ta un dia unda tur e clubnan di Kiwanis rond di mundo ta haci trabounan comunitario pa asina demostra e impacto cu por wordo haci ariba 1 dia. E aña aki Kiwanis One Day a cai riba diasabra 24 di oktober y Kiwanis Club Of Young Professionals Aruba (KYPA) a ehecuta e proyecto ‘Art in the Restroom’.

E idea tras di e proyecto aki tabata cu frasenan inspirativo lo wordo pinta riba portanan di baño di scol. Esaki pa motibo cu mayoria di nos muchanan cu ta pasando den temporada dificil ta encontra nan mes ‘safe’ den baño. Di aki e proyecto ‘Art in the Restroom’ a nace. Cu e frasenan inspirativo aki, KYPA ta spera di por yuda muchanan den un otro manera tambe. KYPA ta sumamento contento di por a haci esaki na Commandeur Pieter Boer School y Cacique Macuarima School.

KYPA kier a yama danki na su boluntarionan, un danki na Sherwin Williams Aruba pa nan contribucion como tambe e dos scolnan cu a permiti KYPA pa ehecuta e bunita proyecto aki.