Kiwanis Club of San Nicolaas a presenta: “Summer Night Under The Stars”

Na januari 25 persona cu curason pa San Nicolas a bini hunto pa asina lanta un club nobo di Kiwanis,cual a bira Kiwanis Club of San Nicolas (“KCSN”). KCSN ta e prome service club na Aruba cu ta sirbi e pueblo di San Nicolas y vecindario en especifico. Como parti di Kiwanis International, nos mision ta pa mehora un mucha y un comunidad a la ves. KCSN su vision pa hasi esaki ta door di educa nos muchanan y hoben nan y equipa nan cu heramienta necesario pa nan sobresali den futuro.

Diasabra anochi, 18 juli ultimo, nos club a tene nos evento di instalacion oficial den estilo unico “Summer Night Under The Stars” na San Nicolas dilanti Nicolaas Store. Un anochi inolvidabel cu mensahe nan di inspiracion comparti pa Kiwanis Club of Aruba President sra. Edalitza Weller, Kiwanis EC & C District Governor sr. Robert Spellen, Kiwanis Tradewinds Division LG sr. Marlon der Meer, y nos propio Club President sr. Alvin Molina. E mensahe cu a resalta durante e evento: “it’s all about service”. Tur service clubs a atende e evento aki pa asina conhuntamente nos por establece e union necesario pa realisa proyecto nan pa nos muchanan & comunidad den futuro.

Nos kier a gradici nos colaboradornan & sponsor nan pa a hasi nos Charter Event uno fenomenal: Fundacion Museo Arubano, High Performance, Tropical Bottling Company, O’Niel Caribbean Kitchen, Kulture Café, AruPro Chemicals & Agencies, Serlimar, Signs365, Johnson’s Enterprises & Divino.

Durante nos prome lunanan di existencia, KCSN ya a completa 5 diferente proyecto pa nos muchanan y comunidad henter: participacion na Aruba Doet caminda nos a verf e biblioteca di Colegio Sta Teresita basisschool, un “4-week online challenge” pa entretene nos muchanan cu tawata den cuarentena, un Food Drive pa fundacion Meals on Wheels, donacion di pakete di cuminda na 100 famia di alumnonan di diferente scol di San Nicolas y vecindario y por ultimo na juni nos a sorpresa mas di 200 maestra y maestro nan di varios scol na San Nicolas cu cookies como un acto di reconocimento y aprecio pa tur locual nan a hasi tur dia pa impacta positivamente bida di nos muchanan durante e anja escolar. Awe, 20 juli 2020, nos ta lansa nos di 6 proyecto: K-Fit!

Kiwanis Club of San Nicolas kier a gradici tur su miembronan y voluntarionan cu ta aporta na e proyectonan. Nos ta invita pueblo di Aruba pa sigui nos via nos Facebook Page y nos Youtube channel “Kiwanis Club of San Nicolas”, pa asina keda na altura di tur e proyectonan cu nos tin na caminda pa nos muchanan y pa comunidad henter.