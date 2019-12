E dia tan spera a yega, The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba lo saca e feliz ganado di su campaña Deal or Wheel diasabra awo: E GANADO LO POR SCOGE E FERRARI 488 SPIDER OF $250,000 CASH!

Palm Beach, Aruba | E grandioso dia a yega! Diasabra awo, dia 14 di December, The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba lo bay saca e feliz ganador di su campaña ‘Deal or Wheel’ unda cu lo tin e opcion pa ‘DEAL OR WHEEL’: E feliz ganador lo por bay cu e FERRARI 488 SPIDER of $250,000 CASH!

Na Januari 2019 The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba a marca historia ora nan a lansa e tremendo campaña unda nan ta rifa un Ferrari 488 Spider. Na October 2019 The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba a anuncia cu lo tin e extra opcion pa scohe e Ferrari 488 Spider of $250,000 cash. E magnitud di e campaña aki ta algo historico den Caribe, unda cu un casino ta duna su bishitantenan e oportunidad pa gana e auto unico aki of e opcion di e suma di $250,000 cash.

Tur e bishitantenan di The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba por participa ainda te cu diasabra December 14 te cu 8.00 pm. Pa participa ta hopi facil: mester ta miembro of mester bira miembro di e VIP Club. Pa cada 80 punto acumula riba slot machines of $40 den theoretical win na weganan di mesa lo bo ricibi un ticket di rifa. Pa 9.00 pm exacto lo saca e 5 finalistanan for di e ‘raffle pool’ pa asina completa e total di 20 finalista cu lo competi den e gran final.

E feliz ganador di e tremendo Ferrari 488 Spider of $250,000 cash lo wordo selecta pa 12or di anochi na The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba.

E grandioso evento lo cuminsa pa 8.00 pm cu entretenimiento en bibo di e banda Buleria cu sigur lo pone un tremendo ambiente. Tambe lo tin un menu special pa e bishitantenan local na e Divi Lounge unda lo por scohe un bebida y snacks pa un suma hopi atractivo.

E bishitantenan di The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta super entusiasma pa sa si nan lo ta e feliz ganador di e auto luhoso y unico aki of di e $250,000 cash. The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta hopi contento cu e reaccionnan positivo y ya ta preparando un tremendo campaña pa aña 2020. The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta conoci pa brinda servicio di alta calidad y ta garantisa un experiencia unico. Tambe The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta ofrece un di e miho Tier Program riba e isla unda nan clientenan fiel por goza di beneficionan exclusivo.

Pa mas informacion tocante con pa participa ainda pa gana e Ferrari 488 Spider of $250,000 cash, por bishita The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba su VIP Desk of por yama na 527-2276/ 527-2277 y nan lo asisti cu tur detayenan di con pa participa y GANA.