Dia 23 di november e final di e “IT Challenge” lo ta na Cas di Cultura

ORANJESTAD, ARUBA (16 di november, 2020) – Varios participante a inscribi pa e “IT Challenge” di cual 17 participante a logra pa entrega nan piesa dia 16 di november pa 6.30pm. Dia 17 di november e comision di SEYO nacional lo haci un evaluacion di e piesanan y lo revela e finalistanan pa e evento final dia 23 di november na Cas di Cultura.

E dia aki lo conoce otro panel di jurado cu lo mira y evalua e piesanan di e finalistanan pa prome biaha. E trayectoria aki tawata uno cu hopi a pasa un experiencia unico conociendo nan mes y bin cu diferente piesa artesanal unda nan a usa nan mente creativo y trahe cu hopi pasion.

Banda di entrega un piesa e participantenan tawata tin e oportunidad di sigui diferente workshop online. Manera “Branding” duna pa Jaritza Correa BoldBizz y Candy Rasmijn di Connect PR, Marketing & Events, “Social Media”duna pa Diederick Kemmerling di The Lab y “How to Price your product & present it” duna pa Lay Hing Yee- de Kort di Cornerstone Economics. Cosecha kier duna un danki na cada un cu a duna di nan tempo pa asina tambe e particpantenan por siña un tiki mas di e temanan aki. Banda di esaki esunan cu a inscribi prome cu 31 di october tawata tin e oportunidad pa sigui un workhsop online via e website di Domestika unda nan mes por a kies uno den nan ramo.

E anochi di dia 23 di november lo bira sigur uno diferente, culminante y lo cuminsa pa 6.30pm na Cas di Cultura. Pa e anochi aki e caarchinan ta limita door di e covid protocol, esey kiermen cu si bo kier bin experiencia e anochi aki busca bo ticket mas pronto posibel na Cosecha Oranjestad desde diaranson dia 18 di november 2020 pa solamente 5 florin.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Cosecha Oranjestad na telefoon 5878709. Tambe por manda un email na cosechaworkshop@gmail.com.Pa por keda informa di Cosecha su workshopnan, artesanonan, artistanan y nan webshop nobo por bishita nan Facebook page: Aruba-Cosecha Instagram page: cosecha_aruba y Webpage: www.arubacosecha.com