Departamento di Salud Publico ta mas serca di comunidad – Pasa busca bo vacuna contra Influenza

ORANJESTAD, Aruba –16 oktober 2020: Campaña anual di vacunacion contra Influenza ta bay cuminsa y Departamento di Salud Publico ta haci un yamada na e grupo di risico pa pasa busca nan vacuna completamente gratis na un di e localidadnan cu mas ta combiniente.

Bou di grupo di riesgo nos ta referi na personanan cu ta na risico pa desaroya complicacionan grave manera bronkitis y pulmonia pa motibo di griep. E personanan aki ta hende grandi riba 60 aña, mucha bou di 2 aña, personanan cu ta sufri di malesanan cronico of malesa di nan sistema respiratorio. Tambe personanan obeso, na estado of cu tin un sistema inmunologico abou door di malesanan manera cancer y HIV.

Aki bou ta sigui un lista di e diferente dia y localidadnan unda nos enfermeronan lo bay ta aplicando e vacuna di influenza.

Diahuebs dia 22 y 29 di oktober na Centro Playa Pabou – entre 9or y 12or di mainta

Diabierna dia 23 y 30 di oktober na Centro Curazon Santa Cruz – entre 9or y 12or di mainta

Diamars dia 27 di oktober y 3 di november na Centro di Bario Noord – entre 9or y 12or di mainta

Dialuna 2 y 9 di november na Centro di Bario Brazil – entre 9or y 12or di mainta

Na e localidadnan aki lo vacuna personanan cuta cay bou di e grupo di riesgo. E personanan aki mester presenta cu nan recept di doctor di cas y nan carnet di AZV. Adultonan mayor di 60 aña mester presenta solamente cu nan carnet di AZV valido.

Es cu no ta cay bou grupo di risico pero kier cumpra e vacuna, esaki NO ta posible na e postnan menciona ariba, pero si na seccion di Malesanan Infeccioso. Es cu kier cumpra vacuna mester haci un cita online via www.dvg.aw . Riba e website lo encontra un link pa por traha un cita pa campaña di vacunacion contra influenza.