Cosecha ta busca e producto artesanal autentico

Participa pa crea e “IT Product”

ORANJESTAD, ARUBA (21 di september, 2020) – Den luna di augustus 2020 Cosecha a celebra nan 5 aña di aniversario y pesey mes como celebracion a lansa un campaña diahuebs dia 24 di september 2020. Mirando e situacion actual di Covid 19 unda cu nos tur no por ta hunto manera normal e campaña aki ta uno cu sigur por participa sin preocupacion.

Cosecha ta busca e “IT product” y e focus di e campaña aki ta pa asina stimula nos artista y artesano pa por bin cu un producto artesanal unico y autentico. Na unda nan por diseña y traha riba un producto inovativo, y naturalmente “challenge” nan mes. Claro si bo no ta un artista of artesano pero si un persona creativo, esaki ta bo oportunidad pa bo tambe por mustra bo talento. Por pensa riba por ehempel ceramica, acesorio, lampi, piesanan pa decoracion, productonan inovativo pa sea e ser masculino of femenino y mas. E idea ta pa por traha riba un pieza na cas mes. Vooral den e temporada aki no mester lubida con importante creatividad ta den nos bida diario.

E rekisitonan pa participa ta lo siguiente:

Mester ta original y no tin e SEYO nacional di artesania ainda

Mester ta inspira door di Aruba su naturalesa, storianan, historia y cultura

Mester ta acompaña pa un storia di e inspiracion y e concepto di e producto

Mester ta traha na man of cu tools nan simpel of machinenan cu por wordo opera na man

Tin un bon acabado

Tin un balor comercial

Por wordo replica

Mester por domina e material cu e producto ta traha di dje

Mester tin un WOW factor

Ta importante pa mentiona cu pa e campaña aki no por usa kwihi, cocolishi y matanan protehi.

Participantenan tin te cu dia 16 di november pa por entrega un producto y lo bay tin workshops pa e particpantenan durante e periodo di october y november.

Pa participa mester haci un registracon via e link aki : http://www.arubacosecha.com/it-challenge cu por encontra riba e website di Cosecha y tambe riba nan Facebook page. Dia 20 di november lo saca e ganador y lo ricibi un photoshoot special, promocion nacional y internacional, un special “display” den tienda di Cosecha, SEYO di artesania y Cosecha lo cumpra un coleccion exclusivo di e ganador. Ta saca un ganador mei mei di tur participante pero particpando ja bo ta un ganador door di kere den bo mes y stimula bo mes pa por yega na un producto final.

Tuma e temporadanan aki cu nos ta mas na cas como un empuhe pa bo por traha riba bo “IT product” y distrai bo mes pa ta mas creativo, inspira y participa na e grandioso campaña aki. Un yamada na un y tur cu tin un idea pa participa na e campaña inovativo aki na unda tin e oportunidad pa diseña, craft y challenge bo mes.

Recordatorio pa publico en general cu Cosecha su tienda na Oranjestad a habri back recientemente teniendo cuenta cu tur normanan nobo di Covid-19. Pa mas informacion por tuma contacto cu Cosecha Oranjestad na telefoon 5878709. Tambe por bishita e Facebook page di Cosecha: www.facebook.com/Aruba-Cosecha.