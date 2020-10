“Add TECH into your TEaCHing” – Entrevista cu graduado di IPA, Christiane Augusto den cuadro di ‘Get to know IPA’

“E aña escolar cu a caba di pasa a mustra hopi di nos con importante ta di tin habilidad basico pa por traha cu herment moderno cu tin online.”

Esaki ta expresion di Christiane Augusto cu recientemente a gradua di e Estudio pa Maestro di Enseñansa Primario, specialidad 6 pa 12 aña, cu Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta ofrece.

Christiane su interes den tecnologia y diferente aplicacion educativo ta grandi. Durante su trayectoria na IPA semper e tabata busca diferente herment y idea riba internet pa por combina esakinan cu e metodonan existente p’asina haci su lesnan mas atractivo y interactivo pa e muchanan na su scol di practica. Segun Christiane, door di incorpora tecnologia den les, ya caba bo ta un poco mas cerca di e mundo sensorial di e mucha. E ta opina cu tecnologia ta un bon instrumento pa yuda un docente haci un splicacion mas visual pa e muchanan, y e por yuda amplia e conocemento riba cierto topico. Uzo di medio audiovisual por haci un les mas atractivo y moderno, tabata un di su comentarionan cu a resalta. Tambe esaki por yuda pa e muchanan tin mas interes y atencion pa les. Tin tecnologia cu ta haci posibel pa e lesnan ta te hasta interactivo, cual ta yuda pa e muchanan ta mas activo y atento durante les.

Christiane ta incorpora tecnologia den su lesnan door di uza diferente herment: “Hopi biaha mi ta mustra un video tocante un topico, cu mi lo bay siña e muchanan durante les, esey ta haci cu ya caba mi a haya nan atencion pa e tema cu nos lo bay trata. Mi sa graba video di mi mes tambe, caminda mi ta splica of mustra algo. Alabes mi ta haci uzo di e programa Ipevo, cual ta haci posibel cu mi por proyecta e mesun werkblad, cu e muchanan tin nan dilanti, riba un screen. Esey ta haci cu e muchanan ta sigui e les hopi mas miho. Mi ta traha QR-codes cu e muchanan por scan y yega na e materiaal of tarea cu ta online mas lihe.”

Christiane ta un persona hopi curioso y entusiasma, principalmente pa loke ta trata tecnologia. Pa e motibo aki, el a dicidi di no mantene e conocemento y habilidad cu el a adkiri pa su mes, pero pa comparti esaki cu tur maestro na Aruba: “Mi a crea un pagina riba facebook p’asina inspira y motiva otro maestro pa nan tambe ta innovativo y uza diferente herment online pa haci e lesnan mas moderno, atractivo y interactivo. Riba e pagina mi kier comparti idea con mi ta haci uzo di tecnologia durante les y update e maestronan ora tin algo nobo y atractivo cu nos por haci uzo di dje.” Pa den futuro Christiane tin mas idea planea pa su pagina di facebook: “Hopi biaha mi coleganan sa puntra mi cua website of app mi ta uza, of con ta traha cu cierto app. Pa e motibo aki mi lo kier graba den futuro algun video cortico na Papiamento, pa mustra y duna tip tocante e appnan y website. Pa mantene bo mes na altura di tur e desaroynan di Christiane su pagina di facebook, like e page ‘Juf Christi’. Tambe por sigui instagram/juf.christi.

Por ultimo Christiane ta termina cu un conseho pa tur maestro: “Purba combina diferente herment moderno y online hunto cu e manera tradicional di duna les. No ta facil, pero si bo purba bo por logra maske ta un tiki. Pone meta chikito, por ehempel pa duna 1 les pa siman combina cu tecnologia y despues bo por sigui amplia esaki.”

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4, maestro y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio of curso na IPA pa ‘like’ e page di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina bo keda na altura di tur informacion di ‘Get to know IPA’.

