Actualisacion: Maneho “Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD)” pa Caribe Hulandes (enfermedad di perdida di coral di piedra pa Caribe Hulandes)

For di 2014, un enfermedad nobo di coral ta extende via di e rif nan den Caribe. E enfermedad aki ta miho conoci como: “Stony Coral Tissue Loss Disease” (SCTLD) – enfermedad di perdida di coral di piedra. E enfermedad aki ta parse di ta extende lihe y ta sumamente mortal pa e coral nan cu ta keda somete na dje. Na augustus MPA/Connect a organisa un encuentro caminda expert nan a reuni pa discuti tur loke nan a siña di e manera cu Florida a maneha e enfermedat aki. Tambe a elabora riba e miho practica nan pa identifica y trata coral nan infecta pa futuro. E resultado nan a keda resumi den DCNA su carta di “Stony Coral Tissue Loss Disease Management” pa Caribe Hulandes. Durante di e encuentro anual ku a tuma luga siman pasa di “Gulf and Caribbean Fisheries Institute (GCFI)” na Republica Dominicana (Santo Domingo), director di Dutch Caribbean Nature Alliance, Tadzio Bervoets, a presenta esfuerso nan haci pa desaroya capacidad a traves di Caribe.

E enfermedad

Un enfermedad nobo bou di coral a ser identifica pa prome bes den 2014 na altura di costa di Florida. For di e momento ey el a extende rond den Caribe incluyendo Mexico, Jamaica, St. Maarten, St. Eustatius, Republica Dominicana y U.S. Virgin Islands (AGGRA, 2019). E enfermedad ta miho conoci como SCTLD, cu apodo “skittle-D”. Te cu awe e enfermedad STCLD a ser identifica solamente cerca coral nan di piedra y ta causa perdida di material considerabel cerca e coral afecta. E enfermedad aki ta extende rapidamente y por tin efektonan devastador pa e rif den caso cu no trate inmediatamente (Florida DEP, 2019).

Dr. Andy Bruckner, coordinador di investigacion na Florida Keys “National Marine Sanctuary” a declara cu “Stony Coral Tissue Loss Disease ta afecta algun di e coral nan di crecemento menos rapido alabes coral nan mas bieu y formado di rif, incluyendo e icono coral celebral, coral di strea y coral di pilar.”

Sintoma

Na momento cu un coral contrae SCTLD e ta cuminsa cu cicatriz visibel cual nan ta extende rondo di e rand di e coral afecta. Aki e material di e coral por los parcialmente of completamente, lagando e structura di e coral manera un skelet sunu, tipicamente tapa cu alga dentro di un siman (Florida DEP, 2018). E enfermedad aki a keda documenta den mas cu 20 diferente sorto di coral, incluyendo cinco sorto riba di e lista di especie abou di menasa di “extinction” “Endangered Species Act” (Florida DEP, 2019). Den prome instante e ta parce di ta afecta e sorto di coral altamente vulnerabel prome. E enfermedad ta extende rapidamente cu un mortalidad di especie infecta cu ta varia entre 1 siman pa 2 luna di tempo (AGGRA, 2019). Tipicamente, un luna despues cu e enfermedad keda raporta den e sorto di coral altamente vulnerabel, e ta cuminsa infecta e sorto di coral cu ta menos vulnerabel. Bou di e especie nan aki, colonia nan mas chikito a ser identifica di a muri den curso di luna y colonia nan mas grandi ta anfitrion di e malesa pa años sin sufri mortalidad completo.

Transmision

Awor tin e imprecion cu e enfermedad SCTLD ta ser transmiti pa medio di contact directo y circulacion di awa (Reef Resilience, 2019). Pa minimalisa su crecemento, professional nan awor ta recomenda precaucion extremo pa sambuyado nan den area di coral infecta. Alavez ta urgi sambuyado nan pa desinfecta nan equipo completamente entre diferente area di buseo pa asina evita sigui plama e enfermedad (Florida DEP, 2019). Tambe, ta curasha pa inmediatamente meld na outoridad competente den caso di sospecho di infeccion di coral pa accion inmediato por tuma luga (Florida DEP 2019).

Intercambio di conocemento

Riba prome di augustus di e aña aki, un grupo di 22 experto di 17 pais a reuni na Key West Florida, pa intercambia conocemento y discuti con miho maneha erupcion di SCTLD (GCFI, 2019). Participante nan por a traha directamente ku experto nan di renombre di SCTLD di Florida, alabes siña con pa adecuadamente identifica e enfermedad y maneha coral nan infecta di forma eficaz. Florida a conoce resultado nan positivo tratando coral infecta cu un variedad di regimen antibiotico, sinembargo, esaki ainda ta den fase di test y e cuadro regulatorio encuanto uzo di tratamento nan similar ta varia di pais pa pais (Reef Resilience, 2019).

Durante di e encuentro di 2019 “Gulf and Caribbean Fisheries Institute” (GCFI) siman pasa, director di

DCNA Tadzio Bervoets a presenta varios esfuerso haci den region pa crea capacidad pa medio di MPA Connect/ GCFI network, dunando gerente nan di recurso maritimo e metodo nan necesario pa actua contra di e enfermedad. Bervoets tambe a presenta e asina yamá “the Stony Coral Tissue Loss Disease

Management Letter” pa Caribe Hulandes. Esaki ta provee gerente nan di recurso maritimo den Caribe Hulandes e informacion necesario pa prepara pa, monitoria y actua ariba e enfermedad.

Protegiendo futuro

Ku condicion nan ambiental mas severo, aumentando asina e stress ariba e coral nan, e especienan aki lo continua di ta mas sensibel pa contrae enfermedad den futuro. E enfermedad SCTLD ta particularmente preocupante ya ku esaki ta parce di ta di un duracion largo, di embergadura amplio, altamente contagioso pa un gran mayoria di especie ku crecemento menos rapido y responsabel pa construccion di rif. Ademas di esaki e enfermedad a demonstra mortalidad di un colonia completo una bes cu e coral ta infecta (Martinelli, 2019). Aumento di consenshi publico y practica nan di buseo apropia lo ta crucial pa maneha e enfermedad aki. Investigado nan ta continua test metodo nan di intervencion pa minimalisa cifra di mortalidad y preveni aumento di infeccion. Mientras cu no tin suficiente conocemento di e enfermedad aki, ta crucial pa sambuyado nan y investigado nan sigui e progreso cu cautela. Si bo ta kere di a mira un coral infecta, por fabor meld e fecha, ubicacion di GPS y si ta posibel saca un potret pa bo outoridad di Marine Park.

Carta di maneho di DCNA’s Stony Coral Tissue Loss Disease pa Karibe Hulandes por “download” via : https://www.dcnanature.org/wp-content/uploads/2019/11/SCTLDReport-Online.pdf