Abstene di tabaco y alcohol y Boost bo Defensa!

Na comienso di november Minister di Turismo, Salud Publico y Deporte, Departamento di Salud Publico y Plataforma Promocion di Salud a cuminsa cu e campaña “Boost bo defensa”. E meta di e campaña aki ta pa informa nos communidad con pa mantene curpa y mente saludabel den tempo di COVID-19. E siman aki Departamento di Salud conhuntamente cu FADA ta enfoca riba e topico di uso di tabaco y alcohol y ki efecto e tin riba nos sistema inmunologico.

Mayoria persona ta consciente cu humamento y e uzo di alcohol ta custumbernan cu no ta saludabel, pero hopi no ta para keto na e daño cu esakinan ta causa. Tin asina hopi enfermedad cu ta ser causa door di humamento y cualkier cantidad of tipo di tabaco ta malo pa bo salud. Banda di huma, e uzo di alcohol tambe por trece problema medico grave. Alcohol no solamente ta afecta bo salud fisico pero e por afecta bo salud mental tambe y por haci bo dependiente di dje.

Tabaco

Di e 4000 kimico componente di tabaco, alrededor di 400 ta kimico toxico. E nicotina en particular ta loke ta sumamente adictivo. E teer ta consisti di miles di kimico, mayoria bes e teer ta bay na e slijmvlies di un persona. Por ehempel den nos “luchtpijp”. E trilhaartjes den nos “luchtpijp” tin e tarea di proteha y tene sushi afo. E teer ta haci e trilhaartjes nan menos fuerte y asina e sushi ta pasa di nos boca bay den nos “luchtpijp” directamente na nos pulmon. Esaki ta haci nos pulmon debil y e ta haci’e mas vulnerabel pa infeccion of malesa.

Monoxido di carbon ta wordo produci ora cu tabaco no ta kima suficiente. Esaki ta afecta e rosea di un persona hopi lihe. E Monoxido di carbon ta yega facil na e globula cora di un persona cual ta stroba e transporte di oxigeno den bo curpa.

Cualkier cantidad of tipo di tabaco ta malo pa bo salud, ademas di ta un factor di riesgo di cancer di pulmon, humamento por ta dañino pa tur organo den bo curpa provocando leukemia y cancer di riñon, pancreas, blaas, garganta y boca. Humamento por subi bo presion y colesterol.

Alcohol

Aunke cu e informacion con alcohol ta afecta COVID-19 en particular ta hopi limita te ainda, tin informacion suficiente cu consumo di alcohol por stroba e curpa di recupera di malesanan respiratorio. Alcohol ta afecta e pulmon y tripa y ta stroba e bon funcionamento di nos sistema inmunologico.

Consumo di alcohol ta conecta cu mas di 60 condicion medico y di salud mental cu por haci e persona mas vulnerabel pa haya complicacion di COVID-19. Manera menciona akiriba e daño di alcohol ta bay mas leu cu e higra. E uzo di alcohol tin consecuencia a corto plaso, manera intoxicacion , mareamento, sacamento y vision wazig. E por tin consecuencia a largo plaso tambe, e por causa presion halto, diabetes, cancer y de presion. Sin lubida cu si bo dicidi di maneha auto bou di influencia e por tin consecuencia grave.

Tin grupo di persona cu no mester bebe alcohol en absoluto. Esaki ta inclui hoben menor di 25 aña, hende muhe na estado, persona cu condicion di salud cu ta tuma medicamento pa motibo cu e por interactua cu e uzo di alcohol, persona cu ta rehabilitando di alcoholismo y persona cu ta batayando cu un problema di salud mental.

Sea conciente y no malgasta den droga, alcohol of humamento. Inverti den bo famia y den bo salud. Come saludabel, pasa tempo di calidad cu bo famia y haci ehercicio. Tur esaki ta mehora bo sistema di defensa.

Un curason contento, un famia contento, un pais contento.

Con abo ta boost bo defensa?

Pa mas informacion di e campaña ‘Boost bo defensa’ bishita e Facebook page di Departamento di Salud Publico Aruba.